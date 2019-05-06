Коломойский хочет вернуть недвижимость в Днепре, которую суд отдал НБУ

Центральный апелляционный хозсуд 2 мая открыл производство по апелляционной жалобе ООО "Арлан", конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, на решение хозсуда Днепропетровской области от 13 февраля по иску Нацбанка об обращении взыскания предмета ипотеки.

Об этом сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, речь идет о недвижимости, заложенной в качестве обеспечения обязательств ПриватБанка по кредиту рефинансирования: нежилом помещении в админздании на цокольном этаже площадью 573,7 кв. м и гаражах и складах свыше 500 кв. м недалеко от центра Днепра, принадлежащее "Арлану" по договору купли-продажи от 10 сентября 2003 года.

В июне 2018 года, когда хозсуд первый раз рассматривал иск ПриватБанка, начальная стоимость этого имущества для продажи оценивалась в 17,68 млн грн.

В соответствии с отчетом ПриватБанка, на 1 апреля этого года его долг перед НБУ по рефинансированию составлял 9,3 млрд грн.

Отметим, Киевский апелляционный суд отказал Национальному банку в удовлетворении жалобы о снятии ареста с активов компаний, связанных с бывшим владельцем Приватбанка Игорем Коломойским.

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