Искусственный дефолт имел бы очень высокую цену для Украины - ЕК

В Еврокомиссии считают, что идея объявления Украиной дефолта по внешним обязательствам опасна, ведь ситуация в стране сейчас не требует такого шага.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Укринформ".

Выступая в Брюсселе на семинаре, посвященном экономическому развитию Украины, директор по международным экономическим отношениям и глобальному управлению Гнерального директората Еврокомиссии по экономическим и финансовым делам Елена Флорес сказала, что дефолт мог бы быть объявлен по политическим мотивам, и это - худший сценарий.

"Если в текущих условиях каким-то образом будет допущен дефолт - все, что было достигнуто в прошлые годы, будет разрушено на следующий день. Если говорить простым языком, цена будет очень высокой. Ускоренное и искусственное снижение стоимости активов, падение уровня жизни, высокая инфляция и отсутствие доступа к внешним кредитным деньгам и, разумеется, никаких инвестиций, в условиях неопределенности, недостатка доверия и ненадежности ", - отметила представительница Еврокомиссии.

Она отметила, что ситуация искусственного дефолта будет выглядеть даже хуже, чем была бы при вынужденном прекращении обслуживания долговых обязательств, вызванном экономическими неурядицами.

"Сейчас страна не нуждается в существенной корректировке макроэкономического курса, поэтому в таком случае речь пойдет об определенном политическом выборе. Это будет восприниматься даже хуже", - сказала Флорес.

Она отдельно отметила, что даже необходимость платить обязательства по долгам в этом году не ставит Украину в критическую ситуацию, которая могла бы вызвать дефолт.

Напомним:

В интервью Financial Times миллиардер Игорь Коломойский, который вернулся в Украину после избрания президентом Зеленского, посоветовал тому объявить дефолт.

В команде президента Зеленского не поддержали предложение олигарха о дефолте.

Позже премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что даже разговоры о дефолте вредят стране.

Как заявил глава Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек, призывы объявить "управляемый дефолт" и реструктурировать внешний долг государства — неуклюжи. Детальнее об этом читайте в публикации ЕП: "Управляемый дефолт": бессмысленный и опасный".

Позже эксперты заверили, что предпосылок для дефолта в Украине нет.

Европейская правда