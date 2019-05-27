Предпосылок для дефолта Украины нет - эксперты

Предпосылок для дефолта по суверенным обязательствам Украины нет, а рынок практически не отреагировал на предложение Коломойского объявить Украине дефолт .

Так считают эксперты, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Если не учитывать незначительные колебания доходности еврооблигаций Украины, рынок практически не отреагировал на данное заявление, что означает, что рынок оценивает вероятность повторного дефолта как низкую", - сказал начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр" Андрей Приходько.

Аналогичной точки зрения придерживается и главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

"Никаких оснований для дефолта по суверенным обязательствам сегодня нет. Украина только что успешно прошла пик выплат по внешнему долгу в мае и финансово готова к очередному пику платежей в сентябре", - сказал Блинов.

Он добавил, что с начала 2019 года правительство и НБУ выплатили 5,6 млрд долл по валютным долгам без каких-либо затруднений, уровень достаточности золотовалютных резервов превышает 3 месяца импорта товаров и услуг, а чистые золотовалютные резервы превышают 9 млрд долл.

"Это полностью покрывает все долговые платежи на год вперед. Для сравнения, в начале 2015 года (накануне реструктуризации внешнего долга) чистые золотовалютные резервы были нулевыми", - добавил он.

Блинов напомнил, что благодаря долговым операциям Минфина, осуществленным в 2016-2018 годах, долгосрочный график выплат по суверенному долгу равномерен, он не только избегает неподъемных пиковых нагрузок, но и предлагает "окна" для размещения новых выпусков еврооблигаций.

"При этом Украина сейчас находится в программе Международного валютного фонда, предлагающей рефинансирование внешних долгов по низкой цене новых заимствований. Вот уже много лет основная проблема "долгового уравнения" заключается не в долговой нагрузке, а в неудовлетворительном привлечении средств, предлагаемых МВФ и другими международными финансовыми организациями", - сказал он.

Как отметил Блинов, продвижение по программе с МВФ позволит Украине снижать средневзвешенную стоимость заимствований, а также улучшать условия доступа государства и рыночных субъектов к рынкам капитала.

Соответственно, приоритетом государственной финансово-экономической политики должна быть активизация диалога с МВФ в рамках текущей программы stand-by, а также открытие переговоров о новой программе финансирования.

"В условиях макрофинансовой стабильности и достаточности ресурсов для погашения и обслуживания суверенных обязательств в иностранной валюте разговоры на тему "контролируемого дефолта" носят чисто теоретический характер, и на практике не имеют ничего общего ни с облегчением долговой нагрузки для страны, ни с обеспечением устойчивого экономического развития", - резюмировал Блинов.

Старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик, в свою очередь, отметил, что потенциальные последствия дефолта будут разрушительными во всех аспектах: экономическом, политическом, социальном.

"Дефолт приведет к прекращению сотрудничества с МВФ, а как следствие – с другими финансовыми донорами. Выход государства, государственных и частных компаний на рынок финансовых заимствований будет практически невозможен из-за дороговизны ресурса. Начнется отток капитала, который вследствие "тонкости" рынка создаст существенное девальвационное давление на межбанковском рынке и последующий ажиотаж в наличном сегменте. Это отразится на росте цен, снижении показателей экономической активности, спровоцирует рост безработицы и усиление трудовой эмиграции", - сказал Ребрик.

При этом он отметил, что сотрудничество с МВФ, кроме прочего, является одним из катализаторов структурных реформ в Украине, необходимых для ускорения экономического развития и роста благосостояния граждан.

Кроме того, дефолт, вероятно, негативно скажется на международной политической, дипломатической поддержке Украины, которая является критически важной в сложившихся геополитических условиях, сказал он.

Основатель и партнер ИГ "Универ" Тарас Козак полагает, что Коломойский вновь заговорил о дефолте потому, что в случае дефолта неизбежно произойдет разрыв соглашения Украины с МВФ и Коломойскому будет легче вернуть контроль над Приватбанком или взыскать с государства крупную сумму возмещения.

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"При отказе Украины от уплаты долгов неизбежен разрыв соглашения с МВФ. Именно с подачи МВФ был национализирован ПриватБанк. Без надзора со стороны Фонда Коломойскому будет легче вернуть контроль над Приватом. Или взыскать с государства крупную сумму за якобы причинение убытки", - написал Козак в Facebook.

Напомним:

В интервью Financial Times миллиардер Игорь Коломойский, который вернулся в Украину после избрания президентом Зеленского, посоветовал тому объявить дефолт.

В команде президента Зеленского не поддержали предложение олигарха о дефолте.

Позже премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что даже разговоры о дефолте вредят стране.

Как заявил глава Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек, призывы объявить "управляемый дефолт" и реструктурировать внешний долг государства — неуклюжи. Детальнее об этом читайте в публикации ЕП: "Управляемый дефолт": бессмысленный и опасный".

Экономическая правда