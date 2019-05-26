Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта — Financial Times

Олигарх Игорь Коломойский, который недавно вернулся в Украину, выступил за объявление Украиной дефолта, указывая, что надо брать пример с Греции.

Об этом он рассказал в интервью британской газете Financial Times, пишет Громадське.

"По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция", - сказал олигарх.

"Это пример для Украины", - добавил он.

Коломойский также заявил, что если президент Владимир Зеленский будет слушать Запад, то в конце концов, станет "как Порошенко".

"У него будут такие же рейтинги - 5, 10, 15 вместо 73 процентов", - добавил олигарх.

В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не вернула Международному валютному фонду значительное количество денег кредита.

Напомним:

Олигарх Игорь Коломойский прилетел в Украину из Израиля 16 мая. Он не был в Украине с июня 2017 года.

Правоохранительные органы расследовали ряд производств из-за возможных злоупотреблений бывших владельцев "Приватбанка" (Коломойский и Геннадий Боголюбов), а именно - вероятного вывода миллиардов долларов из банка перед национализацией.

По данным журналистов программы "Схемы", в течение двух последних лет Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.

Журналисты отметили, что в каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.

21 мая своим указом Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента.

Украинская правда