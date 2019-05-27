Даже разговоры о дефолте вредят стране — Гройсман
Украина должна беречь репутацию ответственной страны, которая уважает и выполняет свои обязательства, а украинцам не нужны очередные кризисы, вызванные неоправданными решениями.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Правительственный портал.
"Считаю, что даже разговоры об этом (невыполнение обязательств) не добавляют стабильности", - сказал Гройсман.
"Мы должны держать репутацию, что мы ответственная страна. А неплатежи - это глобальный кризис и возвращение в 90-е годы прошлого века. Для украинцев кризисов уже достаточно. От любых дефолтов в первую очередь пострадают рядовые украинцы... Главная задача сегодня - сильная экономика ", - подчеркнул он.
Напомним, в интервью Financial Times миллиардер Игорь Коломойский, который вернулся в Украину после избрания президентом Зеленского, посоветовал тому объявить дефолт.
В команде Зеленского не поддержали предложение.
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