Во Львове построили завод по производству современного газового оборудования



Фото: РГК

19 газораспределительных компаний, работающих под ООО "Региональная газовая компания", которая управляет всем газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, запустили в работу крупнейший в Украине завод по производству современных шкафных газорегуляторных пунктов (ШГРП).

Об этом сообщает пресс-служба РГК.

Отмечается, что новое производство RGC Production размещено во Львове. Оно нацелено на обеспечение потребностей внутреннего рынка, а в перспективе - выход на международные рынки.

Первая партия ШГРП в количестве 8 штук сошла с конвейера 30 мая, рассказали в компании.

Выход завода на проектную мощность - 900 единиц в год - запланирован на осень 2019 года.

В то же время в компании рассказали, что в ближайшие годы в Украине необходимо заменить почти 20 тысяч ШГРП, которые исчерпали срок эксплуатации.

"Это оборудование необходимо для регулирования и поддержания стабильного давления природного газа в распределительных сетях, обеспечивает надежность и безопасность газоснабжения и бесперебойную доставку газа каждому потребителю", - рассказали в компании.

И добавили, что качество и технические характеристики регуляторных пунктов от украинских поставщиков компанию не устраивали.

"Стоимость же импортного оборудования очень высока. Поэтому появилась идея организовать производство надежных и современных ШГРП собственными силами", - пояснили в RGC Production.

Плазморез Фото: РГК

Весь комплекс работ по созданию нового автоматизированного завода во Львове - от идеи до первой продукции - занял 6 месяцев.

Ядром нового завода стали роботизированные сварочные комплексы.

На начальном этапе для составления ШГРП используют до 50% импортных комплектующих. В дальнейшем запланирован рост локализации производства по мере налаживания производства отечественных аналогов.

Региональная Газовая Компания - сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологического консалтингу. Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тыс. км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.

Напомним:

Поскольку газотранспортную систему прокладывали еще в 60-70-х годах, количество газопроводов, требующих ремонта, ежегодно растет.

Как сообщалось в январе 2019 года, ПАО "Криворожгаз" направит почти 8 млн грн на ремонт и замену газовых сетей.

ПАО "Запорожгаз" выполнит капитальный ремонт и модернизацию 50 газорегуляторных пунктов с полной заменой устаревшего оборудования на сумму более 10 млн грн, реконструкцию 39 шкафных газорегуляторных пунктов с полной заменой устаревшего оборудования на сумму 7,3 млн грн и реконструкцию 74 установок катодной защиты газопроводов от коррозии на сумму 2 млн грн.

Также в январе НКРЕКП утвердила инвестиционную программу ОАО "Днепропетровскгаз" на 2019 год в размере 48,05 млн гривень. Это примерно в 3,5 раза меньше реальных потребностей компании.

Экономическая правда