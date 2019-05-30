Доллар резко подорожал

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 27 копеек и установил его на 30 мая на уровне 26,68 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,77 гривни (на 29 мая - 29,55 гривни).

Напоминаем:

29 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,65 гривни за доллар.

29 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,74 гривни за доллар.

Экономическая правда