Доллар резко подорожал
Четверг, 30 мая 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 27 копеек и установил его на 30 мая на уровне 26,68 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,77 гривни (на 29 мая - 29,55 гривни).
Напоминаем:
29 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,65 гривни за доллар.
29 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,74 гривни за доллар.
Экономическая правда
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