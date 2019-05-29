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Гривня на межбанке упала еще ниже

Среда, 29 мая 2019, 17:59
 

29 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,74 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,70 - 26,74 гривни;

Евро - 29,75 - 29,79 гривни.

Напоминаем:

29 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,65 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек и установил его на 29 мая на уровне 26,41 гривни.

Экономическая правда

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