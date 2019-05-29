Гривня на межбанке упала еще ниже
Среда, 29 мая 2019, 17:59
29 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,74 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,70 - 26,74 гривни;
Евро - 29,75 - 29,79 гривни.
Напоминаем:
29 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,65 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек и установил его на 29 мая на уровне 26,41 гривни.
Экономическая правда
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