Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

29 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,65 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,66 - 26,70 гривни;

Евро - 29,75 - 29,79 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,32 - 26,61 гривни. Евро покупают по 29,33 гривни, продают по 29,77 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,44 - 26,56 гривни, евро - 29,49 - 29,66 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек и установил его на 29 мая на уровне 26,41 гривни.

28 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,32 - 26,34 гривни за доллар.

28 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,49 - 26,52 гривни за доллар.

Экономическая правда