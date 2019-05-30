МАУ не планирует отказываться от Boeing 737 MAX

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" не планирует отказываться от покупки трех самолетов Boeing 737 MAX, но когда получит судна пока не известно.

Об этом Укринформу сообщил вице-президент МАУ по вопросам коммерции Сергей Фоменко.

"Пока мы не планируем отказываться (от покупки Boeing 737 MAX - ред). Мы надеемся, что все будет решено и можно будет пользоваться этими самолетами", - сказал он.

Относительно срока получения Boeing 737 MAX Фоменко отметил, что это зависит от того, когда будет разрешение авиационной администрации США (по эксплуатации самолетов - ред), агентства авиационной безопасности ЕАSA и Госавиаслужбы Украины.

Фоменко напомнил, что МАУ вынуждена была сократить планы на это лето по количеству рейсов.

"Мы не выполняем столько рейсов, сколько планировалось, не по тому расписанию как планировалось, но обо всех изменениях мы стараемся предупреждать за полтора месяца, чтобы пассажирам предложить альтернативу", - добавил он.

Напомним:

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для своего 737 MAX.

12 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

13 марта Украина присоединилась к запрету.

13 марта Boeing провела презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире, новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X для ограниченного круга участников.

19 апреля Boeing завершил испытания 737 MAX c обновленным ПО.

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