Boeing завершил испытания 737 MAX c обновленным ПО

Boeing завершил летные испытания модели 737 MAX c обновленным программным обеспечением системы улучшения характеристик маневрирования MCAS.

Об этом сообщил глава компании Денис Мюиленбург в видеообращении, которое опубликовано на страницах Boeing в социальных сетях, передает avianews.com.

По его словам, пилоты-испытатели Boeing выполнили 120 полетов на 737 MAX длительностью свыше 203 часов с обновленной системой MCAS.

"Мы выполнили официальный тестовый полет с обновленным программным обеспечением. На борту находились наши ключевые технические специалисты и проектировщики. Это был заключительный полет перед сертификационным полетом", — заявил Мюиленбург.

Глава Boeing подчеркнул, что ему самому удалось побывать на борту 737 MAX во время выполнения другого демонстрационного полета и увидеть обновленную систему MCAS, которая работала так, как было задумано, в разных условиях полета.

"По всему миру 85% из более чем 50 наших клиентов и эксплуатантов самолетов 737 MAX уже смогли испытать обновленное программное обеспечение с помощью серии сессий на симуляторе полетов", — добавил Мюиленбург.

Напомним:

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для своего 737 MAX.

12 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

13 марта Украина присоединилась к запрету.

13 марта Boeing провела презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире, новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X для ограниченного круга участников.

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