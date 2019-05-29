Новости 29 мая: о перипетиях с аудитом Приватбанка и угрозе госбезопасности

О чем все говорили сегодня?

О взыскании 1,3 миллиарда долларов с России. Решение международного инвестиционного арбитражного суда по спору между Ощадбанком и Россией, которое было принято в Париже, может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.

О деле беглеца Лазорко. Министерство внутренних дел сняло с розыска бывшего главу правления "Укртранснафты" Александра Лазорко.

О возможном росте цен на топливо. Антимонопольный комитет Украины заявил, что ограничения со стороны России создают риски, которые могут вызвать рост цен на топливо в розничной сети.

По обвинению Рожковой. В Окружной административный суд города Киева поступил иск народного депутата Юрия Савчука, в котором он просит запретить Екатерине Рожковой выполнять полномочия первого заместителя главы НБУ.

Об угрозе госбезопасности. Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил об угрозе госбезопасности в результате фактической неготовности энергетической отрасли Украины к полномасштабному введению новой модели рынка элетроэнергии.

О перипетиях с аудитом Привата. Окружной административный суд города Киева отменил решение Национального банка об исключении ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" из Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

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