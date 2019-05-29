Калушскую ТЭЦ вывели из госсобственности и могут отдать в частные руки - представитель президента

Калушская теплоэлектроцентраль, фактически единственный объект генерации, который не принадлежит компании ДТЭК, передается в коммунальную собственность города Калуша, и получит специальную государственную помощь.

Об этом написал глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, представитель президента Андрей Герус в Facebook.

"Уже после того, как премьер-министр объявил о своей отставке, на прошлом непрозрачном заседании правительства было принято решение вывести из государственной собственности Калушскую ТЭЦ (а также было принято решение о специальной государственной помощи этой ТЭЦ)", - написал он.

Герус подчеркнул, что ТЭЦ передается в коммунальную собственность города Калуша, где нынешний министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик ранее был мэром города.

"Калушская ТЭЦ - это достаточно крупный объект электроэнергетики и фактически единственный объект генерации, и единственный покупатель угля в Бурштынском острове/на Западной Украине, который не принадлежит компании ДТЭК (по крайней мере пока)", - подчеркнул Герус.

По его словам, "экономическая целесообразность такой бесплатной передачи весьма сомнительна".

"И вполне вероятно, что следующим шагом будет передача этого объекта в частные руки за бесплатно (псевдо-концессия или другая схема)", - считает эксперт.

Он добавил, что по его мнению, "выносить" государственную собственность после объявленного заявления об отставке, да еще и таким тайным непрозрачным способом, не очень хорошая практика, в частности - с точки зрения доверия общества к таким решениям.

Напомним:

В прошлом году, как отмечали СМИ, Насалик решил реконструировать Калушскую ТЭЦ за 1,4 миллиарда перед приватизацией.

10 мая 2019 года Носилки заявил, что Минэнерго должно отказаться от функций по управлению госпредприятиями. По его словам, это сделает невозможным любые коррупционные риски.

Также напомним, что 22 мая текущего года президент Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса своим представителем в Кабинете министров.

Сейчас Герус возглавляет Ассоциацию потребителей электроэнергии, в которую входят крупные предприятия, в себестоимости продукции которых электроэнергия составляет большую часть. Есть лоббистом снижения тарифа для промышленности.

Экономическая правда