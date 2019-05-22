Зеленский назначил Геруса представителем в Кабмине

Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса своим представителем в Кабинете министров.

Соответствующий указ 22 мая опубликовали на сайте президента.

"Назначить Геруса Андрея Михайловича представителем президента Украины в Кабинете министров Украины", - говорится в указе №314.

Андрей Герус был членом команды Зеленского, которую он представил 19 апреля.

Он был членом Нацкомиссии по регулированию энергетики. В НКРЭ активно выступал против закупки трансформаторов, произведенных на предприятии Константина Григоришина, который в те времена был партнером экс-президента Петра Порошенко.

Был уволен с должности по собственному желанию.