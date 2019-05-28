Украина будет договариваться с МВФ о новой программе — Данилюк

Новая украинская власть будет активно сотрудничать с МВФ и другими международными организациями относительно подготовки новой программы кредитования.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк на пресс-брифинге.

"Договорились, что будем активно сотрудничать с МВФ и с другими международными институциями для того, чтобы подготовиться за время летнего периода, за время выборов относительно подготовки новой программы, которая даст дополнительный толчок для развития нашей страны", - сказал новоназначенный секретарь СНБО.

Данилюк опроверг информацию о том, что из-за решения президента о роспуске Верховной Рады миссия МВФ прекратила свою работу в Украине.

Секретарь СНБО подчеркнул, что решение о роспуске парламента – это внутреннее решение Украины, которое "направлено на то, чтобы ускорить политические процессы в стране".

"Все украинцы ожидают обновления политической элиты, обновления государственных органов власти, и поэтому внеочередные выборы призваны, чтобы скорее обновилась Верховная Рада и состав Кабинета министров. Эту позицию разделяет МВФ, потому что [роспуск парламента] - это то, что нужно для успешного сотрудничества", - отметил экс-министр финансов.

Напоминаем:

Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства.

Программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить 3,9 млрд долл.

Первый пересмотр программы запланирован на середину мая.

После этого станет ясно, может ли Украина рассчитывать на следующий транш - 1,3 млрд долл.

В исследовании JP Morgan говорится, что сфокусированность украинской власти на предстоящих осенью парламентских выборах не позволит стране выполнить условия Международного валютного фонда в 2019 году и получить транш.

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Экономическая правда