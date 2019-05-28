Приватбанк продает через OpenMarket 34 нефтебазы стартовой ценой 120,5 миллионов

Приватбанк продает через OpenMarket (ГП "Сетам") 34 нефтебазы в семи областях общей стартовой стоимостью 120,544 миллионов гривень.

Об этом со ссылкой на информацию в "СЕТАМ" сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что первый аукцион назначен на 31 мая и на нем будут предложены 24 нефтебазы в пяти областях.

На продажу, в частности, выставлены четыре отдельно стоящие нефтебазы в Запорожской области по начальной цене 10,894 млн грн, семь нефтебаз – в Кировоградской (35,658 млн грн), 10 – в Сумской области (18,285 млн грн), двух – в Хмельницкой (23,004 млн грн) и одной – в Харьковской области (2,453 млн грн).

Помимо того, на 7 июня намечена реализация девяти нефтебаз в Житомирской области (25,693 млн грн) и одной – в Броварах Киевской области (4,557 млн грн).

Согласно данным Нацбанка, Приватбанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал первое место среди 77 действующих в стране банков.

Напомним:

В прошлом году директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн рассказал, что цель олигарха Игоря Коломойского – ограничить импорт нефтепродуктов и монополизировать рынок. Подробней об этом читайте в колонке ЭП: "Золотое время "Привата".

Как сообщалось ранее, по итогам 2018 года транзит нефтепродуктов через территорию Украины по железной дороге сократился в 3,5 раза — с 518 до 145,7 тысяч тонн, по сравнению с объемами 2017 года.

В апреле текущего года Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, правда уже в мае этот запрет был снят.

Экономическая правда