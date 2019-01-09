Транзит нефтепродуктов через Украину упал в несколько раз

По итогам 2018 года транзит нефтепродуктов через территорию Украины по железной дороге сократился в 3,5 раза — с 518 до 145,7 тысяч тонн, по сравнению с объемами 2017 года.

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95".

Обвал объема транзита нефтепродуктов обусловлен практически полным прекращением транспортировки белорусского мазута через Украину и ее порты. Если в 2017 году транзит мазута составил 428 тыс. тонн, то в 2018 году — всего 8,9 тыс. тонн. В прошлом году белорусский мазут через территорию Украины шел исключительно в Молдову.

При этом транзит реактивного топлива, битума и ДТ в 2018 году выроc, по сравнению с 2017 годом. В частности, транзит авиационного керосина увеличился на 58% — с 11,3 до 17,8 тыс. тонн. Весь объем авиакеросина транспортировался из Беларуси в Молдову.

Транзитные перевозки ДТ выросли на 77% — с 49,6 до 87,8 тыс. тонн. Весь объём был протранспортирован в Молдову в основном из Беларуси (82,1 тыс. тонн) и частично из Литвы (5,7 тыс. тонн).

Транзит битума вырос в 3 раза – с 1,4 до 4,3 тыс. тонн. Из этого объема 3,6 тыс. тонн в 2018 году прошло транзитом из России в Молдову, остальные 0,7 тыс. тонн – из Беларуси.

Транзит бензина через Украину в 2018 году сократился на 2% — с 27,6 до 27 тыс. тонн.