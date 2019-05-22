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Беларусь сняла ограничения на поставку нефтепродуктов в Украину

Среда, 22 мая 2019, 09:38
 

Ограничения по экспорту белорусских нефтепродуктов, которые вводились в связи с поступлением некачественной нефти из РФ, сняты.

Об этом журналистам сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает БЕЛТА.

"Запрет на экспорт полностью снят, есть только одно обязательство - это обеспечение внутреннего рынка в полном объеме", - сказал Рыбаков.

В настоящее время внутренний рынок полностью обеспечен качественным топливом.

"Регулировку экспорта в ручном режиме "Белнефтехим" не производит, экспорт нефтепродуктов идет в автоматическом режиме, нет никаких ограничений", - добавил глава концерна.

Напомним:

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту.

21 апреля белорусский концерн "Белнефтехим" ограничил экспорт нефтепродуктов в связи с ухудшением качества нефти.

Нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Беларуси по нефтепроводу "Дружба" 2 мая.

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Беларусь нефтепродукты

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