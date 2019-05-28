В Раде зарегистрирован еще один законопроект для защиты владельцев домашних СЭС

В Верховной Раде зарегистрировали еще один законопроект, защищающий интересы владельцев домашних солнечных электростанций, в том числе построенных на земле.

Об этом сообщает Союз активных потребителей и просьюмеров в Facebook.

Отмечается, что законопроект №10333, разработанный Украинской ассоциацией возобновляемой энергетики и Союзом активных потребителей и просьюмеров, позволит решить проблемы малых домашних СЭС, возникшие после принят 8449-д.

Преимущества законопроекта №10333

Он позволит к концу этого года завершить и получить "зеленый" тариф для ГСЭС по правилам, которые были до печально известной #Поправки24.

"Именно такой прогнозируемости государственной политики нам всем не хватало", - отметили в Союзе активных потребителей и просьюмеров.

Также с 2020 года внедряется приоритетное стимулирование "малых" ГСЭС - до 10 кВт.

"Этого так хотели сторонники малой распределенной генерации, которая не перегружает электрические сети", - подчеркнули эксперты.

Кроме того, с 2020 года внедряется возможность строить большие ГСЭС без ограничения местоположения - до 50 кВт.

"Если этим не злоупотреблять, то "зеленый" тариф снижается на 20% от действующей редакции закона. Действуем экономическими стимулами, а не тотальными запретами. Каждый сможет сам принимать решение, когда и где ему выгодно построить ГСЭС", - говорится в сообщении.

Помимо этого, новый законопроект предусматривает техническое решение проблемы установления НКРЭКУ "зеленых" тарифов как для "старых", так и для новых ГСЭС/дВЕС и комбинированных ГСЭС + дВЕС, которая возникла после принятия #Поправки24.

Напомним, ранее Союз активных потребителей и просьюмеров совместно с Украинской ассоциацией возобновляемой энергетики разработали технический законопроект, который позволит решить проблемы малых домашних солнечных электростанций, которые возникли после принятия закона 8449-д.

Напомним:

25 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали законопроект 8449-д, который отменил "зеленый" тариф для всех наземных домашних СЭС мощностью до 30 кВт.

Документ предполагает введение аукционов с 2020 года и обязательное в них участие инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций более 5 МВт (или одна турбина).

В то же время эксперты отмечали, что владельцы домашних электростанций будут получать выплаты по "зеленому" тарифу, но только с части СЭС, установленной на крышах и фасадах зданий и капитальных сооружений. Однако для этого потребитель еще должен доказать, что эти сооружения - капитальные.

Одним из путей решения этой проблемы, по словам экспертов, было наложение президентом вето на новый закон, поскольку в нем нарушены конституционные права граждан.

По мнению главы Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, если бы "обнулялся" тариф для уже работающих электростанций, которые построили Ахметов, Хмельницкий, Дубневичи, Косюк, Веревский, Хмельницкий, ICU, Аваков, Мартыненко, Клюев, "то безусловно такое бы никто не допустил - было бы вето".

20 мая Порошенко подписал закон, который обрежет прибыль владельцам домашних СЭС.

Подробнее об этом читайте в колонке ЭП: "Обнуление "зеленых" тарифов для домашних СЭС: убить средний класс в угоду олигархам?"

О том, что мощности и прибыли солнечных электростанций домохозяйств обрежут еще в 2019 году, эксперты прогнозировали ранее. Подробнее об этом читайте в публикации ЭП: "Раскулачивание "солнца". Частные домашние электростанции обрежут уже в 2019-м".

Экономическая правда