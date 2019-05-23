Коломойский планирует снова стать совладельцем Приватбанка

Игорь Коломойский снова планирует стать совладельцем Приватбанка, либо же вернуть часть денег, которые были вложены им на момент национализации банка.

Об этом он рассказал в рамках проекта "Четко интервью".

На вопрос, хочет ли Коломойский вернуть себе сам банк, или же вложенные в финучреждение средства, он озвучил разные версии.

Например, считает олигарх, государство может ему вернуть статутный капитал.

Чтобы доказать, что этот капитал был, по его мнению, нужно, чтобы суд это доказал. Для этого может быть назначена правительственная комиссия или независимые аудиторы, которые и должны определить, что в банке был капитал, "который умножили на ноль либо даже сделали отрицательным".

Коломойский предположил, что в Нацбанке тогда "так поменяли правила бухгалтерского учета или учета капитала, нормативов", что его капитал стал отрицательным.

"Таким образом они сказали, что там есть на 170 млрд кредитов, у которых нет залогов, нет того, сего, обеспечения, поэтому, извините, капитал у вас отрицательный", - рассказал олигарх.

По его словам, на основании этого и была проведена национализация банка.

"Но в основе лежит вопрос проверки и их отчета, что он неплатежеспособен", - подчеркнул олигарх.

В случае же, если будет признано, что это было незаконно, то надо восстановить капитал в банке.

"Надо восстановить мой капитал в этом банке. Сказать, что у меня там есть 50 или 60 млрд. Но они не у меня в кармане, они находятся в банке", - пояснил Коломойский.

С другой стороны, рассуждает Коломойский, за последние три года после национализации банка, произошло много изменений.

"Произошли события, которые мы уже не можем отменить, или можем отменить, но тогда это чревато нестабильностью и возможным финансовым коллапсом и для самого банка. И в какой-то мере для банковского рынка",- отметил он.

И подчеркнул, что "мы все не хотим этого", потому что за эти 3 года после национализации были привлечены новые вкладчики, выдали новые активы, кредиты.

В то же время, это все покрывается тем капиталом, который внесло государство, отметил Коломойский.

"Мы не знаем, внесло оно 150-160 млрд? Например, если они внесли столько денег и их нельзя оттуда забрать, то у меня есть вариант – засчитайте мне мои 50 млрд; у вас там 160 млрд – дайте мне на них акции. Будем считать, что общий капитал 200 или 210 млрд. Отдайте мне проценты и разойдемся, будем вместе сосуществовать и управлять банком дальше", - сказал олигарх.

На вопрос, рассматривает ли Коломойский возможность того, что он станет совладельцем банка, он ответил, что такой вариант рассматривался.

"Этот вариант рассматривался до того, как они пошли по такому тяжкому пути, когда они решили все умножить на ноль", - резюмировал он.

Отметим, что 2 миллиарда, о которых говорит Коломойский, это статутный капитал банка. Если говорить простыми словами, то банк состоит из активов (кредиты) и пассивов (депозиты). Если между активами и пассивами образуется отрицательная разница, то она покрываться за счет собственного капитала банка.

Государство считает, что капитал банка был отрицательным (около - 150 млрд грн на момент национализации - ЭП). Коломойский с этим не согласен и озвучивает мнение о том, что государство должно вернуть ему уставный капитал банка.

Читайте детальнее в интервью: "Игорь Коломойский: Верните мои акции в Приватбанке! Засчитайте мне мои 50-60 миллиардов!"

Напомним, что 21 мая Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку на 2,6 миллиардов.

Подробнее о том, что означает решение суда относительно Приватбанка, читайте в публикации: "Национализацию Приватбанка признали незаконной. Что это значит?".

Экономическая правда