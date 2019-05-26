Новости выходных: дефолт от Коломойского, "мост Кличко" и недострой десятилетия

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Недострой десятилетия: в "Борисполе" запустили многоуровневый паркинг

Международный аэропорт "Борисполь" 23 мая сдал в эксплуатацию первую очередь нового многоуровневого паркинга возле терминала D. Что нужно знать о проекте и как он выглядит.