В OLX рассказали, какая работа есть для студентов на лето

В 74% объявлений для студентов им предлагают постоянную работу, наибольшее количество предложений для начала карьеры или подработки - в Киевской области, а самыми популярными вариантами среди студентов стали работа на дому и грузчики.

Об этом сообщили аналитики платформы OLX.

В более чем половине вакансий студентам предлагают неполную занятость, гибкий график.

В Киевской области сосредоточено наибольшее количество вакансий для студентов - 39% от всех объявлений в категории "начало карьеры и студенты" на платформе OLX Работа. Высокие шансы также найти работу в Днепропетровской и Харьковской областях.

А вот студентам, проживающим в западных регионах, нужно приложить усилия, чтобы найти работу. В Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской областях и на Волыни наименьшее количество вакансий для студентов.

Топ-5 областей по количеству вакансий для студентов:

Киевская - 39%

Днепропетровская - 9%

Харьковская - 9%

Одесская - 6%

Львовская - 4%

Молодежь активно реагирует на предложения, в описании которых упоминается удаленная работа, работа за компьютером, ежедневная оплата. Такие объявления получают наибольшее количество ответов, а работодатели предлагают за этот вид деятельности от 200 до 800 грн в день.

Занятость связана с физическим трудом также оказалась в рейтинге популярных вакансий среди студентов - чаще отзывались на объявление по поиску грузчиков, курьеров, расклейщиков объявлений. В зависимости от количества отработанных часов зарплата курьеров и грузчиков может составить от 200 до 1000 грн.

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