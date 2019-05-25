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В OLX рассказали, какая работа есть для студентов на лето

Суббота, 25 мая 2019, 11:20
 

В 74% объявлений для студентов им предлагают постоянную работу, наибольшее количество предложений для начала карьеры или подработки - в Киевской области, а самыми популярными вариантами среди студентов стали работа на дому и грузчики.

Об этом сообщили аналитики платформы OLX.

В более чем половине вакансий студентам предлагают неполную занятость, гибкий график.

В Киевской области сосредоточено наибольшее количество вакансий для студентов - 39% от всех объявлений в категории "начало карьеры и студенты" на платформе OLX Работа. Высокие шансы также найти работу в Днепропетровской и Харьковской областях.

А вот студентам, проживающим в западных регионах, нужно приложить усилия, чтобы найти работу. В Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской областях и на Волыни наименьшее количество вакансий для студентов.

 

Топ-5 областей по количеству вакансий для студентов:

  • Киевская - 39%
  • Днепропетровская - 9%
  • Харьковская - 9%
  • Одесская - 6%
  • Львовская - 4%

Молодежь активно реагирует на предложения, в описании которых упоминается удаленная работа, работа за компьютером, ежедневная оплата. Такие объявления получают наибольшее количество ответов, а работодатели предлагают за этот вид деятельности от 200 до 800 грн в день.

Занятость связана с физическим трудом также оказалась в рейтинге популярных вакансий среди студентов - чаще отзывались на объявление по поиску грузчиков, курьеров, расклейщиков объявлений. В зависимости от количества отработанных часов зарплата курьеров и грузчиков может составить от 200 до 1000 грн.

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