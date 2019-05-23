"Нафтогазу" нужен 1 миллиард долларов, чтобы закачать достаточно газа к зиме

"Нафтогаз Украины" для выполнения плана по вхождению в отопительный сезон 2019/2020 годов с 20 миллиардов кубометров газа в подземных хранилищах должен найти 1 миллиард долларов.

Об этом сообщил глава НАК Андрей Коболев в Facebook.

"Нам минимум необходимо найти 1 млрд долларов кредитных средств и без этого 1 миллиарда мы не сможем полностью выполнить план закачки", - сказал он.

По его словам, разрешить проблему с дефицитом финансов у НАК под импорт и закачку газа, помимо привлечения компанией кредитных средств, может Кабинет министров Украины, который должен "Нафтогазу" порядка 140 млрд грн в качестве компенсации за возложение специальных обязательств по поставке газа.

Коболев напомнил, что действующее законодательство вменяет в обязанности Кабинету министров создание механизма и источника компенсации выполнения компанией специальных обязательств. "И если бы, хотя бы часть этого долга перед "Нафтогазом" была закрыта – это решило бы вопрос закачки", - отметил он.

Глава НАК вновь сообщил, что основной вариант привлечения средств на внешних рынках – это выпуск евробондов.

"Это потребует составления с правительством какого-то понятного для инвесторов плана каким образом с "Нафтогаза" будут сняты эти спецобязанности в будущем, каким образом мы проведем анбандлинг, как это повлияет на финансовое положение компании", - резюмировал Коболев.

Как сообщалось, в начале апреля в "Нафтогазе" отмечали наличие дефицита денежных средств в размере 71,3 млрд грн, который планируется покрыть за счет привлечения кредитов в украинских банках (49,5 млрд грн), выпуска евробондов (14,1 млрд грн) и использования остатков собственных средств (7,7 млрд грн).

Дефицит ожидается от покупки газа для его закачки в ПХГ (27,6 млрд грн), продления ПСО (20,9 млрд грн), снижения тарифов "Укртрансгаза" и небалансов (12,5 млрд грн), погашения внешних кредитов (12,4 млрд грн), внутренних кредитов (4,1 млрд грн), оплаты дивидендов (12,3 мдрд грн), установки счетчиков (2,7 млрд грн), других факторов (1,2 млрд грн).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Напомним, ранее Коболев рассказал, как "Нафтогаз" планирует привлекать средства.

Экономическая правда