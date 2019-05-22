АМКУ взялся за "Нафтогаз" и его "дочку" из-за закупки газа по завышенным ценам

Антимонопольный комитет расследует дело против АО "Укртрансгаз" и НАК "Нафтогаз Украины" о злоупотреблении монопольным положением, что привело к приобретению природного газа по завышенным ценам.

Об этом говорится в распоряжении председателя АМКУ Юрия Терентьева, копия которого есть у ЭП.

Как отмечается, в течение 2017-2018 годов "Укртрансгаз" закупал газ преимущественно у "Нафтогаза", в том числе по переговорной процедуре и на открытых торгах, по стоимости, которая была выше, чем на "Украинской энергетической бирже".

"Средневзвешенная стоимость реализации газа "Нафтогазом" "Укртрансгазу" выше, чем стоимость газа для промышленных потребителей", - следует из документа.

"Закупка газа по завышенным ценам приводит к повышению базовой цены на газ, используемого для предоставления УТГ услуг балансировки субъектам хозяйствования, которые являются заказчиком услуг по транспортировке газа, а следовательно приводит к повышению цен для конечного потребителя", - заявляют в АМКУ.

В связи с этим Комитет начал рассмотрение дела по признакам совершения "Укртрансгазом" и "Нафтогазом" нарушения в виде злоупотребления монопольным положением на рынке услуг транспортировки газа, которое заключается в приобретении газа по завышенным ценам.

Департаменту расследований нарушений законодательства о защите экономической конкуренции уже поручено собирать и анализировать доказательства по этому делу.

Напомним, накануне появилась информация, что АМКУ может начать проверку облгазов группы РГК Дмитрия Фирташа касательно нарушений в виде осуществления концентрации без разрешения комитета.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд кубов.

Экономическая правда