"Нафтогаз" согласовал с Кабмином уменьшение цены на газ для населения

НАК "Нафтогаз Украины" совместно с представителями правительства разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 гривень за тысячу кубометров (конечная розничная цена).

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза".

Такой подход и такой уровень цены были согласованы на совещании с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева.

Этот механизм предусматривает следующий подход к формированию цены: если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19.10.18 №867, цена для населения в соответствии снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет более определенный правительством уровень, то цена для населения останется на этом уровне.

Ожидается, что изменения в действующие договоры на продажу газа между Нафтогазом и всеми контрагентами, которые приобретают газ в соответствии с требованиями "Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" будут внесены в течение мая текущего года.

Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности заявило, что НАК "Нафтогаз Украины" может снизить цены на газ для населения без отмены постановления Кабинета министров о спецобязательствах.

Экономическая правда