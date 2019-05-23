Проблемы с МВФ и назначения Зеленского "качнули" евробонды Украины

Еврооблигации Украины по итогам 22 мая подешевели на 0,1-1% в зависимости от срока погашения, а доходность их выросла на 0,1-0,15 процентных пункта.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили участники рынка.

В частности, по облигациям с погашением в 2026-2027 годах она вплотную приблизилась к 9% годовых:8,91% и 8,96% годовых.

Бумаги с погашением в 2023 году котируются по ставке 8,46% годовых, в 2022 –7,92% и в 2021 – 7,68% годовых.

Помимо того на 0,6% подешевели и ВВП-варранты Украины, которые сейчас котируются по цене около 63,14% от номинала.

Участники рынка называют основными причинами негативной динамики на рынке звучавшие в среду новости о возможном досрочном сворачивании из-за роспуска Рады и отставки правительства миссии Международного валютного фонда, которая 21 мая начала работу в Киеве по оценке программы stand by.

Представительство МВФ в Украине сообщило, что эксперты Фонда продолжают работу, однако более детального официального комментария так и не последовало.

Пресс-служба Зеленского сообщила, что президент на следующей неделе проведет встречу с миссией МВФ, которая находится в Киеве.

Помимо того, по словам главы инвесткомпании Dragon Capital Томаша Фиала, инвесторы негативно отреагировали на первые назначения президента Владимира Зеленского.

"Чем больше будет среди назначений людей из орбиты Коломойского, тем больше это будет приводить к удорожанию стоимости наших заимствований, тем сложнее будет для корпораций и для правительства привлекать деньги и в Украине, и за рубежом", - сказал он.

Гривня 22 мая на внутреннем рынке также подешевела до 26,3036 гривни за доллар с 26,1038 гривни за доллар. Снижение курса могло быть большим, однако Нацбанк вышел на рынок с продажей валюты для поддержки гривни.

Падением завершился день и на рынке акций: WIG-Ukraine снизился на 1,2%, а индекс "Драгон Капитал" KPDCI_USD – на 0,85%.