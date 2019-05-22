Гривня на міжбанку пішла вниз
Середа, 22 травня 2019, 17:25
22 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,26 - 26,30 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,26 - 26,30 гривні;
Євро - 29,32 - 29,36 гривні;
Російський рубль - 0,4085 - 0,4094 гривні.
Нагадуємо:
22 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,19 - 26,23 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок і встановив його на 22 травня на рівні 26,11 гривні.
Економічна правда
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