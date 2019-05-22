Інвестори негативно відреагували на перші призначення Зеленського - глава Dragon Capital

Інвестори негативно відреагували на перші призначення президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив президент Європейської бізнес асоціації, голова інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала на форумі "Відповідальність, довіру, інклюзивність: бачення реформ завтрашнього дня. Пропозиції громадянського суспільства", організованому Реанімаційним пакетом реформ 22 травня, передає Інтерфакс-Україна.

"На жаль, інвестори - по реакціях на єврооблігації і на українську гривню - відреагували на ось ці перші призначення негативно. Перша реакція негативна", - сказав він.

І додав: "Ми дуже сподіваємося, що глава Адміністрації президента направить свої зусилля у правильне русло. Але є певний скепсис щодо і його трек-рекорду, і його близькості до одного з олігархів у країні".

Також Фіала звернув увагу на те, що раніше озвучені Зеленським імена радників із економічних реформ, а саме: екс-міністра економрозвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса і екс-глави Мінфіну Олександра Данилюка, не фігурують серед перших призначень.

За словами Фіали, він поки не бачить, хто в Адміністрації президента буде відповідати за роботу з бізнесом або за економічну політику.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський проведе зустріч із місією Міжнародного валютного фонду, яка наразі знаходиться у Києві.