АМКУ может начать расследование против облгазов Фирташа

Антимонопольный комитет может начать проверку облгазов группы РГК Дмитрия Фирташа о нарушении в виде осуществления концентрации без разрешения комитета.

Об этом говорится в документе АМКУ, который есть в распоряжении редакции ЭП.

"Антимонопольный комитет согласно статье 7 Закона "Об Антимонопольном комитете Украины" и статьей 4 "О защите экономической конкуренции" осуществляет проверку соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции в виде осуществления концентрации без разрешения органов Антимонопольного комитета Украины", - отмечается в документе.

Как отметили в АМКУ, проверку они решили осуществить после того, как обнаружили на онлайн-ресурсе Mind.ua публикацию о том, что Фирташ ежегодно получает 1 млрд долларов на краже газа через гассбыты, о чем якобы заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

В этой публикации также было указано, что 80% рынка облгазов контролируется именно Фирташем.

Также в АМКУ напомнили, что согласно предоставленных разрешений на концентрацию, на рынке поставок природного газа есть два крупных игрока, это:

Группа 1 (включая Винницагаз, Волыньгаз, Днепропетровскгаз, Житомиргаз, Запорожгаз, Ивано-Франковскгаз, Николаевгаз, Ровногаз, Сумыгаз, Хмельницкгаз, Черновцыгаз, Тысменицагаз, Луганскгаз). Эту группу контролирует компания "Polara Venchers Limited", "Pasler Enterprises Limited", "Nesiba Venchers Limited", "Krezer Holdings Limited" через ООО "Газтек".

Группа 2 (Харьковгаз, Харьковгоргаз, Криворожгаз, Днепрогаз), которую контролирует "Vijaya Universal Ltd" (Британские Виргинские острова).

Как отметили в АМКУ, ссылаясь на информацию из открытых источников, конечный бенефициар Группы 1 - Дмитрий Фирташ. А Группы 2 - гражданин РФ Вексельберг Виктор Фелискович.

Также в АМКУ ссылаются на информацию на ресурсе smida.gov.ua, где отмечается, что согласно отчетам газоснабжающих компаний за 2017 год, входящих в эти две группы, существует совмещение должностей в высших органах обществ.

"Итак, в соответствии с положениями законодательства о защите экономической конкуренции указанные Группа 1 и Группа 2 являются связанными отношениями контроля", - отмечается в документе АМКУ.

И добавляется, что соответствующих заявлений о получении разрешения на концентрацию не получали.

Поэтому АМКУ обратился к НАК, чтобы в "Нафтогазе" опровергли или подтвердили указанную выше информацию в течении 10 дней с момента получения запроса.

Напомним:

В 2018 году РГК, управляющей всем газовым бизнесом Фирташа, заявляла об обысках в своем офисе.

Тогда в РГК обратились к Еврокомиссии, Европейскому энергетическому сообществу, Всемирному банку, посольству США и Великобритании с просьбой "вмешаться в ситуацию и повлиять на должностных лиц "Нафтогаз Украины".

В 2019 году облгазы Фирташа фигурируют в другом громком деле - о так называемых "газовых коэффициентах", в связи с чем было проведено множество проверок облгазов.

Так, после доначислений в платежках за газ облгазы "Региональной газовой компании" начали отключать дома от газоснабжения под предлогом технического обследования сетей, чтобы получить дополнительные средства от потребителей.

В свою очередь в РГК назвали такую ​​информацию "Нафтогаза" "очередным фейком".

Очередной скандал с облгазами Фирташа произошел в марте, когда с них взыскали более 500 млн в пользу "Нафтогаза".

Комментируя тогда ситуацию, Коболев заявил, что по состоянию на 1 марта облгазы задолжали Укртрансгаза за балансировку около 35 млрд грн и "Нафтогаз не собирается закрывать на это глаза".

Экономическая правда