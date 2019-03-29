С облгаза Фирташа взыскали более 500 миллионов в пользу "Нафтогаза"
Хозяйственный суд Днепропетровской области 29 марта принял решение взыскать с Днепрогаза, входящего в группу РГК Дмитрия Фирташа, в пользу Укртрансгаза почти 548 миллионов гривень долга за услуги балансировки.
Об этом в Facebook заявил председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
По его словам, по состоянию на 1 марта облгазы задолжали Укртрансгазу за балансировку около 35 млрд грн.
"Нафтогаз не собирается закрывать на это глаза. Мы отстаиваем свои интересы всеми законными способами", — подчеркнул Коболев, выражая убеждение, что "впереди еще не одно такое решение".
Напомним, до середины апреля в Украине будут проверять облгазы в связи с доначислениями за газ для населения. В результате уже проведенных проверок уже выявлены нарушение лицензионных условий.
Как сообщалось, облгазы Фирташа обжалуют результаты проверок, которые выявили у них нарушения.
Экономическая правда
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