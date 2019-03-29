С облгаза Фирташа взыскали более 500 миллионов в пользу "Нафтогаза"

Хозяйственный суд Днепропетровской области 29 марта принял решение взыскать с Днепрогаза, входящего в группу РГК Дмитрия Фирташа, в пользу Укртрансгаза почти 548 миллионов гривень долга за услуги балансировки.

Об этом в Facebook заявил председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, по состоянию на 1 марта облгазы задолжали Укртрансгазу за балансировку около 35 млрд грн.

"Нафтогаз не собирается закрывать на это глаза. Мы отстаиваем свои интересы всеми законными способами", — подчеркнул Коболев, выражая убеждение, что "впереди еще не одно такое решение".

Напомним, до середины апреля в Украине будут проверять облгазы в связи с доначислениями за газ для населения. В результате уже проведенных проверок уже выявлены нарушение лицензионных условий.

Как сообщалось, облгазы Фирташа обжалуют результаты проверок, которые выявили у них нарушения.

Экономическая правда