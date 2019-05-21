Минфин с начала года привлек на внутреннем рынке 147 миллиардов

С начала 2019 года Министерство финансов привлекло на внутреннем рынке 147 миллиардов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Благодаря этому удалось профинансировать госбюджет в запланированных объемах. В течение этого периода выросли объемы инвестирования в ОВГЗ нерезидентов, коммерческих банков и физических лиц", - отметили в министерстве.

Также в ведомстве добавили, что эффективное управление государственным долгом создало благоприятные условия для снижения ставки заимствований по краткосрочным ОВГЗ в гривне - с 19,5% до 18,5%.

Такая тенденция, наблюдавшаяся с конца апреля, была также обусловлена ​​позитивными ожиданиями инвесторов, пояснили в министерстве.

Кроме этого, 25 апреля произошло снижение учетной ставки НБУ с 18% до 17,5%, добавили в ведомстве.

Портфель нерезидентов в ОВГЗ с начала года вырос более чем в 6 раз и сейчас составляет около 39,7 млрд грн.

Вложения в ОВГЗ физических лиц также демонстрируют положительную динамику, подчеркнули в Минфине. Так, за прошлый год этот показатель увеличился в четыре раза (с 1,5 млрд грн до 6 млрд грн) и на сегодня составляет 9 млрд грн.

"Из общей суммы заимствований на внутреннем рынке 37,2 млрд грн и 502 млн долл вовлечено в инструменты, срок обращения которых дольше одного года", - добавили в Минфине.

Напомним:

9 апреля на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа Минфин привлек в госбюджет 7,73 миллиарда гривень, 13,48 миллиона долларов и 2,57 миллиона евро.

2 апреля Минфин продал ОВГЗ на 10 миллиардов.

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