Минфин продал ОВГЗ на 8 миллиардов

Министерство финансов 9 апреля на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 7,73 миллиарда гривень, 13,48 миллиона долларов и 2,57 миллиона евро.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составляет 8,163 млрд грн.

Гривневые средства привлечены от продажи облигаций сроками обращения 119, 182, 357 и 714 дней со средневзвешенной доходностью 19,5%, 18,99%, 18,48% и 18,00% годовых соответственно.

Средства в долларах привлечены на 358 и 469 дней с доходностью 7,25% годовых, в евро - на 231 день с 4,60% годовых.

Напомним, 2 апреля Минфин продал ОВГЗ на 10 миллиардов.

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