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Минфин продал ОВГЗ на 10 миллиардов

Среда, 3 апреля 2019, 16:43

Министерство финансов 2 апреля на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 6,772 миллиарда гривень и 122 миллиона долларов.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 10,089 млрд грн.

Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 105, 189, 364 и 546 дней со средневзвешенной доходностью 19,5%, 19%, 18,5% и 18,25% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены на 120 и 365 дней с доходностями 6,5% и 7,25% годовых, соответственно.

Напомним, 26 марта Минфин продал ОВГЗ на 5,48 миллиарда.

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Минфин ОВГЗ

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