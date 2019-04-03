Минфин продал ОВГЗ на 10 миллиардов
Министерство финансов 2 апреля на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 6,772 миллиарда гривень и 122 миллиона долларов.
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.
Гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 10,089 млрд грн.
Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 105, 189, 364 и 546 дней со средневзвешенной доходностью 19,5%, 19%, 18,5% и 18,25% годовых, соответственно.
Средства в долларах привлечены на 120 и 365 дней с доходностями 6,5% и 7,25% годовых, соответственно.
Напомним, 26 марта Минфин продал ОВГЗ на 5,48 миллиарда.
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