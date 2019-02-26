Чудеса на виражах: как иностранцы зарабатывают на украинских ОВГЗ

Початок 2019 року став для Мінфіну вдалим.

У січні майже всі групи інвесторів збільшили вкладення у внутрішні державні облігації — ОВДП.

Найбільш активними другий рік поспіль є іноземні інвестори.

З початку 2019 року іноземці збільшили вкладення в ОВДП більш ніж удвічі до 13,8 млрд грн.

Така активність іноземних інвесторів разом з підвищенням інтересу з боку вітчизняних вкладників дозволили Мінфіну з початку 2019 року залучити до бюджету близько 56 млрд грн. Це майже 28% плану внутрішніх запозичень на 2019 рік, що дуже непогано. Понад 13% цих коштів принесли іноземні інвестори.

Чим цікаві ОВДП для іноземців

Хоча січневі вкладення іноземців в ОВДП і менші за максимум 2018 року, 14,6 млрд грн у березні 2018 року, причини активізації інвесторів ті самі.

ОВДП привабливі завдяки високій ставці доходу. На первинних аукціонах Мінфіну відсоткові ставки за облігаціями строком обігу до двох років перевищують 18% річних, а за облігаціями з терміном обігу до шести місяців — 19%.

Крім відсоткового доходу, іноземні інвестори розраховують і на курс гривні. В останні роки спостерігається певна сезонність курсу, яку інвестори вже вивчили. Також навіть самі вкладення іноземців у гривневі облігації впливають на курс через збільшення пропозиції іноземної валюти на ринку.

Так, у січні 2018 року, до активізації нерезидентів, гривня послаблювалася і наближалася до 29 грн за дол, але у березні долар подешевшав до 25,92 грн. Вже у квітні іноземці почали відкуповувати валюту та зменшувати гривневі активи, фіксуючи чималий заробіток і на відсотковій ставці, і на курсі.

Заробили ж вони чимало. Наприклад, інвестор продав 1 тис дол за курсом 28 грн за дол і придбав гривневі ОВДП за ставкою 19% на три місяці.

Після погашення його дохід становитиме 1 326 грн, але якщо на дату погашення курс гривні до долара буде не 28, а 27,5, то замість 1 тис дол та 47 дол доходу інвестор зможе придбати 1 066 дол, тобто на 19 дол більше. Таким чином, інвестиція принесе дохід понад 26% річних, і чим більше зміцниться гривня, тим більший дохід матиме інвестор, який продав валюту та купив гривневі облігації.

У січні 2018 року іноземці купували облігації з погашенням на початку квітня і травня. Перші їх вкладення були за ставкою 19,5%, коли курс становив близько 28 грн за дол. Уже 1 лютого гривня зміцнилася до 27,5 грн за дол, а згодом — навіть до 26,96 грн за дол. Власне, на укріплення гривні інвестори, мабуть, і розраховували, незважаючи на період президентських виборів.

Джерело: НБУ, Bloomberg, ICU

На роздоріжжі

Однак у лютому надзвичайної активності нерезидентів уже не було. Якщо у січні вони придбали близько 5,5 млрд грн ОВДП, то в лютому — лише 2 млрд грн. Велику роль відіграє оцінка ризиків гривневих інвестицій, не меншу — дії Мінфіну.

З одного боку, наближаються президентські вибори, і більшість іноземців вкладалися в облігації з терміном погашення до оголошення результатів голосування, розраховуючи повернутися у валюту з мінімальним ризиком.

На початку лютого набуло чинності нове валютне регулювання, тож гривня навряд чи буде суттєво посилюватися, як це було у 2018 році. Через це переважна більшість іноземців намагатиметься оперативно закрити свої інвестиції, коли курс гривні не буде слабшим за рівень, за яким купувалися облігації.

З іншого боку, Мінфін пропонує інвесторам облігації з погашенням у червні, а це чотири місяці. Причина зрозуміла: нерівномірність боргових виплат. Травень — навантажений місяць, і Мінфін прагне не збільшувати обсяг виплат у цьому місяці.

Довгострокова довіра

Мають місце й інвестиції у тривалі як для українського ринку строки обігу ОВДП. Частина іноземців купує випуски з погашенням через рік і навіть через три роки, хоча і в значно менших обсягах. Детальна інформація про графік погашення облігацій, придбаних нерезидентами, не оприлюднюється.

Частину інвестицій іноземці здійснили з використанням дворівневої структури.

Вони купують кредитні ноти надійного міжнародного фінансового інституту, виплати за якими забезпечені виплатами за ОВДП. У 2019 році іноземці придбали таких кредитних нот на 1,4 млрд грн, з них з погашенням у січні 2020 року — на 0,3 млрд грн, на 0,2 млрд грн — з погашенням аж у 2022 році.

З 13,8 млрд грн портфеля майже 8 млрд грн нерезиденти купили з використанням кредитних нот. З них 5,6 млрд грн мають строк погашення у 2020-2023 роках.

Джерело: Bloomberg, ICU

Отже, іноземні інвестори наразі не очікують різкої зміни економічної ситуації у гірший бік після президентських виборів.