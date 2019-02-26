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Чудеса на виражах: как иностранцы зарабатывают на украинских ОВГЗ

Чудеса на виражах: как иностранцы зарабатывают на украинских ОВГЗ

Иностранные инвесторы не ожидают резкого ухудшения экономической ситуации после президентских выборов. (укр)
Вторник, 26 февраля 2019, 08:47
Тарас Котович
старший финансовый аналитик группы ICU

Початок 2019 року став для Мінфіну вдалим.

У січні майже всі групи інвесторів збільшили вкладення у внутрішні державні облігації — ОВДП.

Найбільш активними другий рік поспіль є іноземні інвестори.

З початку 2019 року іноземці збільшили вкладення в ОВДП більш ніж удвічі до 13,8 млрд грн.

Така активність іноземних інвесторів разом з підвищенням інтересу з боку вітчизняних вкладників дозволили Мінфіну з початку 2019 року залучити до бюджету близько 56 млрд грн. Це майже 28% плану внутрішніх запозичень на 2019 рік, що дуже непогано. Понад 13% цих коштів принесли іноземні інвестори.

Чим цікаві ОВДП для іноземців

Хоча січневі вкладення іноземців в ОВДП і менші за максимум 2018 року, 14,6 млрд грн у березні 2018 року, причини активізації інвесторів ті самі.

ОВДП привабливі завдяки високій ставці доходу. На первинних аукціонах Мінфіну відсоткові ставки за облігаціями строком обігу до двох років перевищують 18% річних, а за облігаціями з терміном обігу до шести місяців — 19%.

Крім відсоткового доходу, іноземні інвестори розраховують і на курс гривні. В останні роки спостерігається певна сезонність курсу, яку інвестори вже вивчили. Також навіть самі вкладення іноземців у гривневі облігації впливають на курс через збільшення пропозиції іноземної валюти на ринку.

Так, у січні 2018 року, до активізації нерезидентів, гривня послаблювалася і наближалася до 29 грн за дол, але у березні долар подешевшав до 25,92 грн. Вже у квітні іноземці почали відкуповувати валюту та зменшувати гривневі активи, фіксуючи чималий заробіток і на відсотковій ставці, і на курсі.

Заробили ж вони чимало. Наприклад, інвестор продав 1 тис дол за курсом 28 грн за дол і придбав гривневі ОВДП за ставкою 19% на три місяці.

Після погашення його дохід становитиме 1 326 грн, але якщо на дату погашення курс гривні до долара буде не 28, а 27,5, то замість 1 тис дол та 47 дол доходу інвестор зможе придбати 1 066 дол, тобто на 19 дол більше. Таким чином, інвестиція принесе дохід понад 26% річних, і чим більше зміцниться гривня, тим більший дохід матиме інвестор, який продав валюту та купив гривневі облігації.

У січні 2018 року іноземці купували облігації з погашенням на початку квітня і травня. Перші їх вкладення були за ставкою 19,5%, коли курс становив близько 28 грн за дол. Уже 1 лютого гривня зміцнилася до 27,5 грн за дол, а згодом — навіть до 26,96 грн за дол. Власне, на укріплення гривні інвестори, мабуть, і розраховували, незважаючи на період президентських виборів.

 
Джерело: НБУ, Bloomberg, ICU

На роздоріжжі

Однак у лютому надзвичайної активності нерезидентів уже не було. Якщо у січні вони придбали близько 5,5 млрд грн ОВДП, то в лютому — лише 2 млрд грн. Велику роль відіграє оцінка ризиків гривневих інвестицій, не меншу — дії Мінфіну.

З одного боку, наближаються президентські вибори, і більшість іноземців вкладалися в облігації з терміном погашення до оголошення результатів голосування, розраховуючи повернутися у валюту з мінімальним ризиком.

На початку лютого набуло чинності нове валютне регулювання, тож гривня навряд чи буде суттєво посилюватися, як це було у 2018 році. Через це переважна більшість іноземців намагатиметься оперативно закрити свої інвестиції, коли курс гривні не буде слабшим за рівень, за яким купувалися облігації.

З іншого боку, Мінфін пропонує інвесторам облігації з погашенням у червні, а це чотири місяці. Причина зрозуміла: нерівномірність боргових виплат. Травень — навантажений місяць, і Мінфін прагне не збільшувати обсяг виплат у цьому місяці.

Довгострокова довіра

Мають місце й інвестиції у тривалі як для українського ринку строки обігу ОВДП. Частина іноземців купує випуски з погашенням через рік і навіть через три роки, хоча і в значно менших обсягах. Детальна інформація про графік погашення облігацій, придбаних нерезидентами, не оприлюднюється.

Частину інвестицій іноземці здійснили з використанням дворівневої структури.

Вони купують кредитні ноти надійного міжнародного фінансового інституту, виплати за якими забезпечені виплатами за ОВДП. У 2019 році іноземці придбали таких кредитних нот на 1,4 млрд грн, з них з погашенням у січні 2020 року — на 0,3 млрд грн, на 0,2 млрд грн — з погашенням аж у 2022 році.

З 13,8 млрд грн портфеля майже 8 млрд грн нерезиденти купили з використанням кредитних нот. З них 5,6 млрд грн мають строк погашення у 2020-2023 роках.

 
Джерело: Bloomberg, ICU

Отже, іноземні інвестори наразі не очікують різкої зміни економічної ситуації у гірший бік після президентських виборів.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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