АМКУ расследует сговор на тендере по реконструкции Шулявского моста

Сразу две компании "Укрбуда" принимали участие в тендере по реконструкции Шулявского моста, в результате чего одна из компаний-победителей получила 600 миллионов гривень на выполнение ремонтных работ.

Об этом говорится в материале ЭП: "Не одним Шулявским мостом: как Укрбуд "распилил" 3 миллиарда государственных средств".

Так, 600 млн грн разыграли между собой "Северо-украинский строительный альянс" и ООО "Спецстрой-Плюс". Обе компании входят в корпорацию "Укрбуд".

В результате такого конкурса, сопровождавшегося многочисленными нарушениями, указанные средства получила компания "Северо-украинский строительный альянс". Эта компания принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася Андрею Якусевичу.

Стоит отметить, что ранее эти же компании участвовали в тендерах на строительство корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова (ожидаемая стоимость 2,8 млрд грн) и реконструкцию гимназии № 59 имени А.М. Бойченко в Голосеевском районе (175 млн грн).

В результате этих двух тендеров "Укрбуд" нарушила антимонопольное законодательство суммарно на 3 млрд грн.

Поэтому конкурс на ремонт Шулявского моста также привлек внимание Антимонопольного комитета, который начал собственное расследование относительно сговора на конкурсе между двумя указанными компаниями.

Отмечается, что эти компании при участии в тендерах нарушили закон, ведь кроме общего вхождения в корпорацию "Укрбуд":

имеют один адрес и средства связи;

использовали один IP-адрес для налоговой отчетности и для вхождения в электронные кабинеты системы "Клиент-Банк";

оказывали друг другу финансовую помощь;

прислали файлы с тендерными предложениями, которые имеют одинаковые свойства;

имеют банковские гарантии от одного банка, выданные в один день и с последовательной регистрационной нумерацией.

Относительно тендеров на строительство корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии и реконструкцию гимназии 6 мая пройдет очередное заседание.

По "распилу" этими же компаниями 600 млн грн на тендере по "Шулявскому мосту" также должно состояться заседание, и если у компаний не появятся аргументы в свою защиту – их ожыдают штрафы в размере до 10% дохода за последний отчетный год и запрет участвовать в тендерных процедурах следующие три года.

Напомним:

Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.

В июле 2018 года КГГА утвердила проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана, который предусматривает строительство транспортной развязки с тремя съездами.

Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 года составила 830 миллионов гривен.

В августе 2018-го в КГГА сообщили, что проект реконструкции Шулявского путепровода с реверсивным распределительным кольцом, известный как "развязка Петрука", был отклонен из-за несоответствия действующим государственным строительным нормам.

По данным расследования программы "Схемы", право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем – известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".

В ноябре КГГА обратилась к правительству с просьбой разрешить осуществить 100% предоплату средств компании "Северо-украинскому строительному альянсу" для проведения работ по реконструкции Шулявского путепровода в размере 598,5 миллиона гривень.

Экономическая правда