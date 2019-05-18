Беларусь выставила России первый счет за "грязную" нефть

Беларусь еще подсчитывает потери от загрязненной российской нефти, одна только стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ составляет около 30 млн долларов.

Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, передает Рейтер.

По его словам, убытки будут больше. Представители Минска говорили, что потребуют от РФ также компенсации выручки, недополученной от транзита нефти и экспорта нефтепродуктов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценивал общий объем потерь в сотни миллионов долларов.

Напомним:

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

25 апреля компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзитнефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" ("Дружба").

27 апреля в РФ возбудили уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба".

2 мая в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши накопилосьоколо 5 миллионов тонн нефти с повышенным содержанием хлорорганических веществ. В СМИ сообщалось, что Укртранснафта оценивает недополученную недельную выручку от приостановки транзита нефти в 1 млн евро.

В Укртранснафте заявили, что Россия должна увеличить прокачку нефти в последующие отчетные периоды до конца 2019 году в счет недопоставленных в апреле объемов из-за испорченной хлоридами нефть.