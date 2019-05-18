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Укр / Рус

Беларусь выставила России первый счет за "грязную" нефть

Суббота, 18 мая 2019, 16:32

Беларусь еще подсчитывает потери от загрязненной российской нефти, одна только стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ составляет около 30 млн долларов.

Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, передает Рейтер.

По его словам, убытки будут больше. Представители Минска говорили, что потребуют от РФ также компенсации выручки, недополученной от транзита нефти и экспорта нефтепродуктов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценивал общий объем потерь в сотни миллионов долларов.

Напомним:

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

25 апреля компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзитнефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" ("Дружба").

27 апреля в РФ возбудили уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба".

2 мая в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши накопилосьоколо 5 миллионов тонн нефти с повышенным содержанием хлорорганических веществ. В СМИ сообщалось, что Укртранснафта оценивает недополученную недельную выручку от приостановки транзита нефти в 1 млн евро.

В Укртранснафте заявили, что Россия должна увеличить прокачку нефти в последующие отчетные периоды до конца 2019 году в счет недопоставленных в апреле объемов из-за испорченной хлоридами нефть.

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Беларусь нефть

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