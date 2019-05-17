Новости 17 мая: О новой налоговой, иске против Порошенко и 5G

О чем все говорили сегодня?

О новой налоговой. Государственную фискальную службу перевели в статус прекращения, что является обязательным при реорганизации путем разделения, однако она будет продолжать реализовывать полномочия до создания Государственной таможенной службы и старта работы уже созданной Государственной налоговой службы.

О "грязной" нефти. Транзитные прокачки российской нефти из Беларуси в направлении Украины приостановлены из-за отсутствия в Украине свободных резервуаров для откачки "грязной" нефти.

О солнечной энергии. Народный депутат Украины Виктория Войцицькая призвала президента Украины Петра Порошенко ветировать закон, отменяющий "зеленые" тарифы для всех мелких домашних наземных СЭС.

Об иске против Порошенко. Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску против топ-чиновников и президента Петра Порошенко о запрете для них после проведения парламентских и президентских выборов выезда из Украины.

О 5G. Президент Петр Порошенко подписал указ, который определяет график запуска связи пятого поколения в Украине в 2020 году.

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