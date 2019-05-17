Нардеп призвала Порошенко ветировать ограничения для домашних СЭС
Народный депутат Украины Виктория Войцицкая призвала президента Украины Петра Порошенко ветировать закон, отменяющий "зеленые" тарифы для всех мелких домашних наземных СЭС.
Об этом она написала у себя в Facebook.
"Обращаюсь к Президенту Украины с просьбой наложить вето на соответствующий законопроект 8449-д и вернуть его в парламент с предложениями, которые бы позволяли "зеленый" тариф для всех домашних СЭС, а не только для смонтированных на крышах и фасадах", - призвала Войцицкая.
"В таком случае в парламенте найдутся голоса, чтобы проголосовать соответствующие предложения Президента. Если же вопрос крупных СЭС и мелких СЭС будет разделен, то маловероятно, что отдельный закон о домашних СЭС в ближайшее время будет проголосован", - отметила нардеп.
"Такое решение парламента, когда обычным украинцам, среднему классу, устанавливают "зеленый" тариф 0 грн, а для крупных СЭС олигархов - составляет 5 грн за кВт-ч, является примером возмутительной несправедливости. Давайте будем иметь совесть и принимать справедливые решения", - отметила Войцицкая.
"Государство не имеет права обманывать тысячи семей", - подчеркнула она.
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Напоминаем:
Министерство энергетики и угольной промышленности утверждает, что многие частные СЭС в Украине злоупотребляют и зарабатывают за счет других потребителей.
По словам главы Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, домашние частные СЭС несут меньше вреда и больше пользы для энергосистемы: средний размер такой солнечной станции сейчас составляет 21 кВт, они способствуют энергоэффективности и развивают средний класс - размер инвестиций в такие проекты составляет 15-20 тысяч долларов.
Эксперт отмечает, что ограничения будут действовать в пользу энергокомпании ДТЭК Рината Ахметова. По его словам, из-за ограничений украинцам будет сложнее самостоятельно производить э/э и придется "покупать дорого у Ахметова".
25 апреля Верховная Рада учла правку о непредоставлении "зеленого" тарифа наземным домашним солнечным электростанциям (СЭС), утвердив закон о "зеленых" аукционы ( "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" №8449-д ).
Владельцам солнечных электростанций обрежут прибыль не с начала 2020 года, как предполагалось, а уже в скором времени.
Тем временем олигархи, которые запускают солнечные и ветряные станции, наживаются на "зеленых" тарифах.
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