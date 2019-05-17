Порошенко подписал указ о запуске 5G в Украине в 2020 году

Президент Петр Порошенко подписал указ, который определяет график запуска связи пятого поколения в Украине в 2020 году.

Об этом сообщается на Facebook-странице президента.

"17 мая, во всемирный день радиосвязи, должны историческое событие: понимая, что связь 5G 2020 заработает в большинстве стран ЕС, подписываю указ президента, который четко определит график запуска связи пятого поколения в 2020 году и в Украине ", - говорится в сообщении.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Национальная комиссия по регулированию связи и информатизации в 2020 году выставит на торги лицензии на частоты 5G.

"У нас была встреча с регулятором. Они тоже видят большую перспективу этой технологии (5G)", - сказал министр.

"Мы надеемся, и это их позиция, Украина в следующем году сможет выставить на продажу первые лицензии на 5G. Такой план регулятора, и мы его горячо поддерживаем", - рассказал Омелян.

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Экономическая правда