Созданная накануне Государственная налоговая служба получила регистрацию как юридическое лицо.

Соответствующую информацию на своей странице в Facebook обнародовала министр финансов Оксана Маркарова.

В частности, Маркарова опубликовала скриншот из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

Юридическое лицо зарегистрировано в Киеве, по адресу Львовская площадь, 8.

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Напоминаем:

18 декабря 2018 года правительство приняло решение о разделении Государственной фискальной службы на 2 отдельных органа - таможенную и налоговую службы, а 6 марта 2019 утвердил соответствующие положения об этих государственных органов.

20 марта 2019 года Кабмин объявил конкурс на руководителей налоговой и таможенной служб. Зарплата руководителей новых служб составит 24 тысячи гривень.

23 апреля прошел заключительный этап конкурсного отбора на главу ГНС, который проводила Комиссия высшего корпуса государственной службы. Победил Сергей Верланов.

Экономическая правда