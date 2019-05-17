Россияне обещают компенсации всем, кто докажет убытки от "грязной" нефти

Размер компенсаций, которые должна выплатить "Транснефть" в связи с загрязнением нефти в магистральном трубопроводе "Дружба", будет определен позже.

Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не занимаемся сегодня подсчётом компенсаций. Надо завершить физическое устранение всех последствий. Если мы будем заниматься только этими расчетами и попыткой подсчитать, сколько кому выгодно, мы сместим акценты на другие задачи", - сообщил Козак.

"Сегодня договорились создать совместную рабочую группу: 8 человек, которые оценят фактические убытки. У нас нет никаких противоречий с точки зрения того, что компенсация должна быть с российской стороны, но ее реально подсчитать", - отметил вице-премьер РФ.

По его словам, есть договоренность, что рабочая группа специально подсчитает не только фактический размер убытка, а и способы их компенсации, потому что они могут быть разными.

"И предложения - пока не закончена вся эта работа по минимизации этих убытков - они совместные, поэтому здесь у нас полное понимание и очень конструктивная работа. Но назвать размер компенсации, порядок цифр точно не сможем. Я сегодня поставил вопрос, чтобы даже не поднимать этот вопрос", - пояснил он.

По его словам, выплачивать компенсации будет "Транснефть".

"Всем, кто докажет, что у них есть реальные убытки, конечно, будет компенсировать", - сказал он.

"Будем считать. Все будут, наверное, предъявлять. Но сегодня, я еще раз говорю, все с пониманием к этому отнеслись, поэтому не педалируют тему убытков", - подчеркнул Козак. Речь идет не только о Беларуси, уточнил российский вице-премьер. "Конструктивно отнеслись к этой ситуации и Польша, Украина, и Венгрия, Словакия", - добавил он.

Он также добавил, что следующая встреча по этой теме будет на более высоком уровне. "На следующей неделе мы точно увидимся с премьер-министрами", - пояснил собеседник.

Напомним:

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

25 апреля компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзитнефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" ("Дружба").

27 апреля в РФ возбудили уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба".

2 мая в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши накопилосьоколо 5 миллионов тонн нефти с повышенным содержанием хлорорганических веществ. В СМИ сообщалось, что Укртранснафта оценивает недополученную недельную выручку от приостановки транзита нефти в 1 млн евро.

В Укртранснафте заявили, что Россия должна увеличить прокачку нефти в последующие отчетные периоды до конца 2019 году в счет недопоставленных в апреле объемов из-за испорченной хлоридами нефть.