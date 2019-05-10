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Миссия МВФ в ближайшее время приедет в Украину

Пятница, 10 мая 2019, 12:45
 

Миссия Международного валютного фонда посетит Киев в ближайшие недели.

Об этом сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина".

"У меня нет конкретных дат относительно первой обзорной миссии в рамках программы МВФ, однако мы ожидаем, что миссия вернется в Киев ориентировочно в ближайшие недели, чтобы оценить прогресс в рамках программы и обсудить политику до конца года с новой администрацией ", – сказал он.

Глава МВФ Кристин Лагард держит связь с украинскими властями, в частности с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, в общении с которым она подчеркнула, что МВФ по-прежнему готов поддержать Украину.

По данным агентства, Лагард отметила это в письменном обращении к Зеленскому.

Напоминаем:

Команда победителя выборов президента Владимира Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы stand by Международного валютного фонда в мае 2019 года.

Новая программа помощи от МВФ stand-by было подписано в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить 3,9 млрд долл.

Первый пересмотр программы запланирован на середину мая.

После этого станет ясно, может ли Украина рассчитывать на следующий транш - 1,3 млрд долл.

В исследовании JP Morgan говорится, что сфокусированность украинской власти на предстоящих осенью парламентских выборах не позволит стране выполнить условия Международного валютного фонда в 2019 году и получить транш.

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МВФ

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