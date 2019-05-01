Количество пассажиров аэропорта "Львов" выросло почти вдвое

Пассажиропоток международного аэропорта "Львов" в апреле текущего года вырос на 48,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 155,2 тысячи пассажиров (в апреле прошлого года – 104,7 тысячи пассажиров).

Об этом сообщает пресс-служба ГП "МА "Львов" им. Даниила Галицкого" в Facebook.

Всего за этот период было осуществлено 1475 рейсов – на 30,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1129).

В целом же за январь-апрель 2019 года пассажиропоток этого аэропорта вырос на 51,9% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (345,4 тыс. пассажиров) и достиг отметки 524,6 тыс. пассажиров.

В то же время выросло и количество рейсов на 27,9% – с 3974 до 5081.

Напомним:

Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" по итогам работы в январе-марте 2019 года составил 2,6 миллиона человек – на 15% больше аналогичного периода прошлого года.

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского за март 2019 года обслужил 228,3 тыс. пассажиров – почти вдвое больше, чем в марте 2018 года.

Напомним, что пассажиропотоки аэропортов Украины в I квартале 2019 выросли на 21,8% и составили 4 млн 417,2 тыс. человек.

Экономическая правда