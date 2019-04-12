Итоги работы авиакомпаний и аэропортов за I-й квартал года

Авиакомпании Украины перевезли 2 миллиона 361,7 тысячи пассажиров в I квартале 2019 года — это на 12% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

Об этом со ссылкой на обнародованную Госавиаслужбой статистику сообщает avianews.com.

Количество выполненных рейсов

Перевозки на международных рейсах выросли на 12,4% и составили 2 млн 118,6 тыс. пассажиров.

На внутренних рейсах украинские авиакомпании перевезли 243,1 тыс. пассажиров, что на 8% превысило результат I квартала 2018 года.

Число выполненных украинскими авиакомпаниями коммерческих рейсов в I квартале 2019 года выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 20,2 тыс. Из них 16,6 тыс. рейсов были международными (+4,5%), 3,6 тыс. рейсов — внутренними (+3%).

Пассажиропотоки аэропортов

Отмечается, что информацию о результатах работы за первые 3 месяца обнародовала только МАУ. Авиакомпания за отчетный период перевезла более 1,5 млн. пассажиров. Таким образом, доля МАУ в перевозках всех украинских авиакомпаний составила более 60%.

Пассажиропотоки аэропортов Украины в I квартале 2019 года выросли на 21,8% и составили 4 млн 417,2 тыс. человек. Из них 3 млн 923,6 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами (+23,8%), 493,6 тыс. пассажиров — внутренними рейсами (+8%).

Крупнейшие аэропорты Украины по итогам I квартала по размеру пассажиропотока:

Борисполь — 2 млн 654,9 тыс. пассажиров (+15,2%)

Жуляны — 638,1 тыс. пассажиров (+44,3%)

Львов — 369,4 тыс. пассажиров (+53,5%)

Харьков — 221,2 тыс. пассажиров (+29%)

Запорожье — 96,6 тыс. пассажиров (+16,7%)

Днепр — 61,9 тыс. пассажиров (+12,4%)

Отмечается, что учитывались только крупнейшие из аэропортов, опубликовавшие статистику по итогам I квартала на момент публикации материала.

Напомним:

В марте 2018 года аэропорты "Киев" и "Львов" резко нарастили пассажиропоток. В частности, аэропорт "Киев" увеличил пассажиропоток на 51,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 130,8 тыс.

Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" по итогам работы в январе-марте 2019 года составил 2,6 миллиона человек, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года, когда было обслужено 2,3 миллиона пассажиров.

Прирост пассажиропотока государственного предприятия "Международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого" в марте 2019 года составил почти 60%.

Аэропорт "Киев" в марте увеличил пассажиропоток почти вдвое.