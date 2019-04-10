Аэропорт "Киев" увеличил пассажиропоток почти вдвое

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского обслужил за март 2019 года 228,3 тысяч пассажиров, что на 46,6% больше, чем в марте 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на собственном сайте.

Отмечается, что в марте количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, составляла 222,5 тыс., на внутренних рейсах – 5,8 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в марте составило 2380 на прилет и вылет, что на 20,5% больше аналогичного периода 2018 года. Из них международных рейсов – 1979, а внутренних – 401.

Наиболее популярные направления в марте: международные – Шарм-эль-Шейх (Египет), Варшава (Польша), Минск (Беларусь), Анкара (Турция), Вена (Австрия), Рим (Италия), Берлин (Германия); внутренние – Одесса, Запорожье, Львов.

Для сравнения, за январь-март текущего года аэропорт "Киев" обслужил 638,1 тыс. пассажиров, что на 44,3% больше, чем в январе-марте 2018 года.

Напомним:

В марте 2018 года аэропорты "Киев" и "Львов" резко нарастили пассажиропоток. В частности, аэропорт "Киев" увеличил пассажиропоток на 51,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 130,8 тыс.

Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" по итогам работы в январе-марте 2019 года составил 2,6 миллиона человек, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года, когда было обслужено 2,3 миллиона пассажиров.

Прирост пассажиропотока государственного предприятия "Международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого" в марте 2019 года составил почти 60%.

Экономическая правда