С 1 мая украинцы могут менять мобильного оператора без смены номера

Начиная с 1 мая в Украине заработала услуга по переносу абонентских номеров для пользователей мобильной связи (Mobile number portability, MNP).

Теперь украинцы могут бесплатно поменять мобильного оператора, сохранив при этом старый абонентский номер.

Напомним, что за рубежом такая услуга доступна уже давно. В Украине же соответствующий закон был принят еще в 2010 году, но включение услуги постоянно откладывали.

Чтобы изменить оператора и сохранить свой номер, нужно убедиться, что он зарегистрирован на вас, подать заявку на портацию новому оператору и получить новую SIM-карту, на которую будет перенесен номер.

Если номер телефона не зарегистрирован на абонента, нужно будет пройти процедуру регистрации, подав для этого один и документов, удостоверяющих личность.

Напомним, ранее готовность к запуску услуги подтвердили в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, а также все крупнейшие операторы мобильной связи.

Больше информации можно найти на сайте и на веб-страницах мобильных операторов.

Детальнее читайте в статье ЭП: "Уйти к другому мобильному оператору и сохранить номер: один шаг к свободе".

Экономическая правда