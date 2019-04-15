С 1 мая можно будет сменить оператора без смены номера телефона

Услуга по переносу абонентских номеров для пользователей мобильной связи заработает с 1 мая.

Об этом говорится в ответе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на запрос "Зеркала недели".

В Нацкомиссии напомнили, что с 4 февраля по 30 апреля проходит опытная эксплуатация услуги перенесения абонентских номеров мобильными операторами совместно с госпредприятием "Украинский государственный центр радиочастот".

"Следующим шагом является внедрение переноса абонентских номеров на телекоммуникационных сетях мобильной связи с 1 мая", – сказано в документе.

Готовность к запуску услуги также подтвердили все крупнейшие операторы мобильной связи.

Как отмечает издание, внедрение услуги по переносу номера в Украине происходит на три года позже утвержденного графика и с опозданием на 20 лет по сравнению с другими странами.

В то же время, сейчас мобильные операторы при разворачивании 4G-сетей продолжают повышать тарифы и вынуждают абонентов платить все больше и больше. В этой ситуации возможность смены оператора с сохранением номера позволит пользователям показать несогласие с политикой оператора и сможет косвенно влиять на формирование тарифов и предоставление услуг.

Отметим, что дату запуска услуги сохранения номера после перехода к другому оператору неоднократно переносили.

До этого времени считалось, что услуга станет доступной с февраля 2019 года.

Подробней об услуге читайте по ссылке: Уйти к другому мобильному оператору и сохранить номер: один шаг к свободе