Перенос мобильного номера с 1 мая. Как это будет работать?
Услуга по переносу абонентских номеров для пользователей мобильной связи (MNP) заработает с 1 мая.
Cуть услуги: абонент мобильной связи сможет перейти на обслуживание к другому оператору, сохранив свой мобильный номер.
Что такое MNP?
Mobile Number Portability - это услуга полного переноса номера к другому оператору. Она позволяет сменить оператора и при этом сохранить свой номер, включая код.
С появлением в Украине MNP номер будет принадлежать вам, а не операторам. Сегодня мобильный номер - это половина жизни. На нем: банковские и дисконтные карты, аккаунты в соцсетях, доступы к сайтам и мобильным приложениям, контакты друзей, родственников или клиентов.
За рубежом такая услуга доступна уже давно. В Украине соответствующий закон был принят еще в 2010 году, но включение услуги постоянно откладывали.
Сейчас в Национальной комиссии регулирования связи говорят, что все готово и услуга заработает с 1 мая этого года. Операторы также тестируют оборудование и уверяют, что готовы к ее запуску.
Что нужно сделать, чтобы изменить оператора и сохранить свой номер?
- Убедиться, что номер зарегистрирован на вас. Для этого необходимо позвонить своему оператору, или посетить его официальный магазин. Сотрудники магазина или call-центра скажут вам, зарегистрирован ли номер на вас. Если номер не зарегистрирован, то надо пройти процедуру регистрации у текущего оператора.
- Подать заявку на портацию новому оператору. Заявку можно будет подать онлайн или лично - на сайте оператора или в фирменном магазине.
- Получить новую SIM-карту, на которую будет перенесен номер. Как только оператор, от которого вы уходите, даст согласие на перенос вашего номера, вы сможете прийти в ближайший фирменный магазин своего нового оператора и получить там новую SIM-карту, на которую после этого будет автоматически перенесен номер.
Может ли оператор отказать в переносе номера?
Есть несколько причин, по которым текущий оператор или система могут отказать абоненту в получении услуги:
- Номер не зарегистрирован;
- Номер зарегистрирован на другое лицо;
- В заявлении о переносе представлены неполные или недостоверные данные;
- Предоставление услуг было прекращено по причинам, предусмотренным законодательством (мошенничество и прочее).
- После последнего переноса абонентского номера не прошло 30 календарных дней
- Абонент подал заявки на перенос номера нескольким операторам мобильной связи.
Какие документы нужны для регистрации номера?
Чтобы зарегистрировать номер мобильного телефона на себя, можно подать любой из этих документов:
паспорт гражданина Украины;
паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
дипломатический паспорт Украины;
служебный паспорт Украины;
удостоверение личности моряка;
удостоверение члена экипажа;
удостоверение личности на возвращение в Украину;
временное удостоверение гражданина Украины;
водительское удостоверение;
удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;
вид на постоянное жительство;
вид на временное жительство;
карта мигранта;
удостоверение беженца;
проездной документ беженца;
удостоверение личности, которое нуждается в дополнительной защите;
проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита;
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Больше информации можно найти на сайте и на веб-страницах мобильных операторов.
Экономическая правда
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