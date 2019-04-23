Перенос мобильного номера с 1 мая. Как это будет работать?

Услуга по переносу абонентских номеров для пользователей мобильной связи (MNP) заработает с 1 мая.

Cуть услуги: абонент мобильной связи сможет перейти на обслуживание к другому оператору, сохранив свой мобильный номер.

Что такое MNP?

Mobile Number Portability - это услуга полного переноса номера к другому оператору. Она позволяет сменить оператора и при этом сохранить свой номер, включая код.

С появлением в Украине MNP номер будет принадлежать вам, а не операторам. Сегодня мобильный номер - это половина жизни. На нем: банковские и дисконтные карты, аккаунты в соцсетях, доступы к сайтам и мобильным приложениям, контакты друзей, родственников или клиентов.

За рубежом такая услуга доступна уже давно. В Украине соответствующий закон был принят еще в 2010 году, но включение услуги постоянно откладывали.

Сейчас в Национальной комиссии регулирования связи говорят, что все готово и услуга заработает с 1 мая этого года. Операторы также тестируют оборудование и уверяют, что готовы к ее запуску.

Что нужно сделать, чтобы изменить оператора и сохранить свой номер?

Убедиться, что номер зарегистрирован на вас. Для этого необходимо позвонить своему оператору, или посетить его официальный магазин. Сотрудники магазина или call-центра скажут вам, зарегистрирован ли номер на вас. Если номер не зарегистрирован, то надо пройти процедуру регистрации у текущего оператора. Подать заявку на портацию новому оператору. Заявку можно будет подать онлайн или лично - на сайте оператора или в фирменном магазине. Получить новую SIM-карту, на которую будет перенесен номер. Как только оператор, от которого вы уходите, даст согласие на перенос вашего номера, вы сможете прийти в ближайший фирменный магазин своего нового оператора и получить там новую SIM-карту, на которую после этого будет автоматически перенесен номер.

Может ли оператор отказать в переносе номера?

Есть несколько причин, по которым текущий оператор или система могут отказать абоненту в получении услуги:

Номер не зарегистрирован; Номер зарегистрирован на другое лицо; В заявлении о переносе представлены неполные или недостоверные данные; Предоставление услуг было прекращено по причинам, предусмотренным законодательством (мошенничество и прочее). После последнего переноса абонентского номера не прошло 30 календарных дней Абонент подал заявки на перенос номера нескольким операторам мобильной связи.

Какие документы нужны для регистрации номера?

Чтобы зарегистрировать номер мобильного телефона на себя, можно подать любой из этих документов:

паспорт гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину;

временное удостоверение гражданина Украины;

водительское удостоверение;

удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;

вид на постоянное жительство;

вид на временное жительство;

карта мигранта;

удостоверение беженца;

проездной документ беженца;

удостоверение личности, которое нуждается в дополнительной защите;

проездной документ лица, которому предоставлена ​​дополнительная защита;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Больше информации можно найти на сайте и на веб-страницах мобильных операторов.

Экономическая правда