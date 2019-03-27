Кабмин выделил 700 миллионов на содержание коров

Кабинет министров Украины направит 700 миллионов гривень на дотации на содержание коров в рамках государственной программы поддержки животноводства.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно пояснительной записке к проекту решения, принятого правительством 27 марта, данные дотации поддержат содержание 389 тыс. коров.

Кроме того, Кабмин направит 700 млн грн дотаций на выращивание молодняка крупного рогатого скота, 250 млн грн – на частичное возмещение стоимости закупленных племенных животных для их дальнейшего воспроизведения, 50 млн грн – на компенсации процентных ставок по кредитам для овце-, козо-, пчело-, кроле- и рыбоводства.

Правительство также согласовало выделение 850 млн грн на компенсации стоимости строительства/реконструкции ферм и 100 млн грн – на компенсации по кредитам на строительство ферм. Еще 850 млн грн выделено на компенсации по строительству и реконструкции зерновых элеваторов.

Напомним:

Программа по поддержке животноводства в 2018 году являлась крупнейшей программой господдержки АПК со стартовыми 4 млрд грн, однако в декабре ВР сократила ее до 2,4 млрд грн. Из этих средств было выплачено 2 млрд 389,8 млн грн.

В бюджете-2019 по программам господдержки АПК предусмотрено 800 млн грн на поддержку фермеров, 244,5 млн грн – кредиты фермерским хозяйствам, 127,2 млн грн – удешевление кредитов для аграриев, 400 млн грн – поддержку хмелеводства, закладку молодых садов, виноградников и ягодников.

На программу поддержки животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции, а также рыбоводство в 2019 году запланировано 3,5 млрд грн, на программу финансовой поддержки сельхозпроизводителей (дотации на приобретение с/х техники, оборудования, вагонов) – около 881,8 млн грн.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины по итогам 2018 года выплатило аграриям 4 млрд 166,2 млн грн по программам государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Аграрии заявили, что механизм распределения государственных средств фактически оставляет сельхозпроизводителей без помощи.

В 2018 году наибольшую помощь от государства получили фирмы, связанные с миллиардером Юрием Косюком - около 970 миллионов гривень.

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