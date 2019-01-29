Аграриям рассылают вирус под видом дотаций

Министерство аграрной политики и продовольствия заявляет, что в последнее время субъекты хозяйствования начали получать подозрительные письма от имени министерства.

Об этом сообщает пресс-служба МинАПК.

Как отмечается, сообщения поступают с фиктивного адреса info@minagro.com.ua с темой "Получите дотацию в рамках государственной поддержки сельского хозяйства".

"В письме отмечается, что соответствующий субъект хозяйствования отобран в качестве потенциального кандидата на получение дотации. Для этого мошенники предлагают загрузить и заполнить анкету. Вероятно, загруженный файл содержит вирусную программу", - говорится в сообщении.

"Со своей стороны, Министерство аграрной политики уверяет, что никогда такой почтовой рассылки не осуществляло и призывает сразу удалять подобные письма", - заявили в пресс-службе.

В МинАПК также напомнили, что официальным электронным адресом Министерства является info@minagro.gov.ua и news@minagro.gov.ua, а информация о программах господдержки публикуется на официальном сайте http://minagro.gov.ua.

Напомним, Министерство аграрной политики по итогам 2018 года выплатило аграриям 4,166 млрд гривен по программам государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Ранее аграрии заявили, что механизм распределения государственных средств фактически оставляет сельхозпроизводителей без помощи.

Экономическая правда